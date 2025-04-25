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Эксперты подсчитали украденные с начала года данные россиян

Источник:
«Известиям»
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Не менее 37 утечек данных россиян произошло с начала 2025 года — в сеть утекли около 21,5 миллиона уникальных телефонных номеров, сообщили эксперты по безопасности.

В I квартале 2025 года произошло, по разным оценкам, от 37 до 46 утечек данных россиян, рассказали «Известиям» в компаниях по кибербезопасности.

По данным сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI, их общий объем составил около 21,5 миллиона уникальных телефонных номеров и 17 миллионов адресов электронной почты.

По количеству утечек сейчас лидирует сегмент логистических компаний. Второе и третье места в I квартале 2025 года заняли информационные и развлекательные ресурсы.

В начале прошлого года лидерами были финансовые организации, чьи крупные утечки затронули 145 миллионов телефонных номеров и 51 миллионов адресов электронной почты их клиентов. В 2024 году больше всего страдали интернет-магазины и маркетинговые сервисы.

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