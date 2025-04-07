Кто побьет голевой рекорд Овечкина

Российский нападающий Александр Овечкин 6 апреля побил рекорд легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь хоккейные болельщики задаются вопросом, кто из действующих хоккеистов сможет перебросать Овечкина и забить более 895 шайб?

Александр Овечкин в составе «Вашингтон Кэпиталз» стал лучшим голеадором НХЛ в матче с «Айлендерс» — во втором периоде он забросил свою 895-ю шайбу. Чтобы обойти Гретцки, на счету которого 894 гола, россиянину потребовалось 1487 матчей.

Овечкин забивал в среднем около 0,6 шайбы за игру на протяжении своей карьеры в НХЛ, которая длится уже 19 сезонов подряд. Таким образом, будущему рекордсмену нужно будет поддерживать аналогичную результативность на протяжении длительного времени.

Кто станет новым «Овечкиным»?

Достижение российского форварда — неординарное событие. Рекорд Гретцки считался «вечным», никто не мог даже приблизиться к нему на протяжении почти четверти века. Неудивительно — на пике канадец забрасывал за сезон 70-80 шайб.

В теории замахнуться на «вечный» рекорд мог чешский нападающий Яромир Ягр, однако в итоге он остановился на 766 шайбах. Многие считают, что ему помешал отъезд в КХЛ, где он провел три сезона в омском в «Авангарде».

Теперь потенциальному рекордсмену предстоит конкурировать уже не с Гретцки, а с Овечкиным. Сам Гретцки заявил, что никто не сможет побить новый рекорд. Из действующих хоккеистов все элитные снайперы отстают от россиянина в среднем на 400 голов.

Ближе всего — канадец Сидни Кросби, на счету которого 622 шайбы. Однако форварду «Питтсбурга» уже 37 лет, догнать Овечкина он уже не успеет. Партнер Кросби по команде, россиянин Евгений Малкин, забросил 513 шайб, но он еще старше — ему уже 38 лет.

Канадец Сидни Кросби пока ближе всех к рекорду Овечкина Фото : All-Pro Reels / CC BY-SA 2.0

Один из возможных претендентов — канадец Стивен Стэмкос, которому исполнилось только 35 лет. На его счету 580 голов, его средний показатель за карьеру — 0,5 за игру. В теории он может догнать Овечкина, но для этого ему потребуется играть до 42 лет, сохраняя снайперские навыки.

Наиболее реальные шансы приблизиться к Овечкину у двух действующих игроков НХЛ — 29-летнего немца Леона Драйзайтля (399 шайб) и 27-летнего американца Остона Мэттьюса (398 шайб). Оба пока опережают график Овечкина, но для нового рекорда им нужно забросить почти по 500 шайб.