Представлен первый в мире роботизированный конь. ВИДЕО

Компания Kawasaki презентовала на выставке Osaka Kansai Expo концептуальную модель роботизированного коня Corleo, созданного для передвижения по пересеченной местности.

«Революционное внедорожное персональное транспортное средство Kawasaki предлагает превосходные возможности вездехода, приводимые в движение четырьмя роботизированными ногами, вместе с управляемостью и устойчивостью мотоциклов Kawasaki», — отметила компания.

Corleo оснащен 150-кубовым водородным двигателем для выработки электроэнергии, которая питает приводы каждой из четырех механизированных ног. Управление обеспечивается бортовым компьютером с искусственным интеллектом.

Он анализирует положение в пространстве, чтобы гарантировать балансировку и безопасность пользователя. Ноги оснащены уникальными «копытами», адаптирующимися к различным поверхностям.

Задние ноги Corleo могут двигаться независимо от передних, что позволяет поглощать удары и сохранять стабильность при ходьбе или беге. Двигаться роботизированный конь способен по любому ландшафту, включая горные и заснеженные участки.

Kawasaki планирует начать производство уникального транспортного средства в 2050 году. Производитель подчеркивает, что роботизированный конь станет новой категорией персонального транспорта.