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Представлен первый в мире роботизированный конь. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Kawasaki презентовала на выставке Osaka Kansai Expo концептуальную модель роботизированного коня Corleo, созданного для передвижения по пересеченной местности.

«Революционное внедорожное персональное транспортное средство Kawasaki предлагает превосходные возможности вездехода, приводимые в движение четырьмя роботизированными ногами, вместе с управляемостью и устойчивостью мотоциклов Kawasaki», — отметила компания.

Corleo оснащен 150-кубовым водородным двигателем для выработки электроэнергии, которая питает приводы каждой из четырех механизированных ног. Управление обеспечивается бортовым компьютером с искусственным интеллектом.

Он анализирует положение в пространстве, чтобы гарантировать балансировку и безопасность пользователя. Ноги оснащены уникальными «копытами», адаптирующимися к различным поверхностям.

Задние ноги Corleo могут двигаться независимо от передних, что позволяет поглощать удары и сохранять стабильность при ходьбе или беге. Двигаться роботизированный конь способен по любому ландшафту, включая горные и заснеженные участки.

Kawasaki планирует начать производство уникального транспортного средства в 2050 году. Производитель подчеркивает, что роботизированный конь станет новой категорией персонального транспорта.

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