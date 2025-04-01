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Россиянам ограничили количество сим‑карт

Источник:
Sibnet.ru
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Россияне с 1 апреля смогут оформить на свое имя не более 20, а иностранцы — не более десяти сим-карт. Соответствующие поправки в закон «О связи» вступили в силу.

Согласно поправкам, перед оформлением договора операторы обязаны проверять, сколько номеров уже зарегистрировано на клиента. Если у него уже 20 абонентских номеров, заключить еще один договор будет невозможно.

До 1 ноября 2025 года абоненты должны самостоятельно расторгнуть лишние договоры. После этой даты операторы получат право блокировать избыточные номера.

Для иностранных граждан с 1 января 2025 года правила жестче, им разрешено иметь не более десяти сим-карт. При нарушении лимита с июля 2025 года услуги связи по всем номерам будут приостановлены.

Россияне теперь могут запрашивать данные о своих договорах связи и номерах через портал «Госуслуг». Если абонент не согласен с условиями договора, он вправе подать заявление на его расторжение в упрощенном порядке.

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