Представлена стреляющая молниями пушка. ВИДЕО

Американский инженер Грег Лей представил необычную установку, способную стрелять молниями. Разработка была продемонстрирована в рамках проекта Lightning On Demand.

Пушка работает с помощью силы Лоренца. Специальный снаряд разгоняется с помощью электромагнитного ускорителя масс, в результате установка выстреливает плазменный заряд, внешне напоминающий молнию.

Во время испытаний мощность плазменного удара доходила до 150 тысяч вольт. Однако, несмотря на очень внушительную визуализацию, поражающая способность плазменного заряда достаточно низкая.

В ходе испытаний инженер установил в качестве мишени старый телевизор — после попадания у него было разрушена электронная начинка. Еще одной мишенью стал лист бумаги, который в результате удара обгорел лишь частично.