НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Представлена стреляющая молниями пушка. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
151 0

Американский инженер Грег Лей представил необычную установку, способную стрелять молниями. Разработка была продемонстрирована в рамках проекта Lightning On Demand.

Пушка работает с помощью силы Лоренца. Специальный снаряд разгоняется с помощью электромагнитного ускорителя масс, в результате установка выстреливает плазменный заряд, внешне напоминающий молнию.

Во время испытаний мощность плазменного удара доходила до 150 тысяч вольт. Однако, несмотря на очень внушительную визуализацию, поражающая способность плазменного заряда достаточно низкая.

В ходе испытаний инженер установил в качестве мишени старый телевизор — после попадания у него было разрушена электронная начинка. Еще одной мишенью стал лист бумаги, который в результате удара обгорел лишь частично.

Еще по теме
Россия развернула на фронте танки Т‑72 с активной защитой «Арена»
Западный эксперт счел Су‑35С непобедимым противником
Первый пистолет-сеткомет против дронов создали в России
Искусственный интеллект внедрят в метро Новосибирска
смотреть все
Хайтек #Техника #Видеоновости
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
49542
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
57754
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
67124
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
67401
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
80045
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
50831
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
80796
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
76211
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2036740
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
101283
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Орловским школьницам пообещали по 100 тысяч рублей за беременность
Россия развернула на фронте танки Т‑72 с активной защитой «Арена»
Украинцам стали раздавать «черные метки»
Гарвардский ученый доказал существование Бога
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Wolf Hound

Когда в России что то дешевело?

Kukuh88

Какая жаль... Ну ты же комик - давай весели, выводи из депрессии. Унизительный мир - только для тех,...

corrector

Разговоры ради разговоров, но лучше наверное так, чем вообще никак

nicollaich

Депрессивная цеивроппа станет ещё депрессивней.Это как такое возможно?