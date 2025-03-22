«Кузбасс» выиграл чемпионат России по хоккею с мячом

Кемеровский «Кузбасс» стал чемпионом России по хоккею с мячом. В решающем финальном матче клуб обыграл архангельский «Водник».

Встреча в Кемерово завершилась со счетом 10:2. В составе победителей голы забили Артем Репях, Янис Бефус (дважды), Никита Иванов (дважды), Дмитрий Макаров, Вадим Чернов (дважды), Андрей Суворов и Александр Баздырев.

В полуфинальной серии «Кузбасс» переиграл московское «Динамо», которое в итоге уступило в матче за бронзу команде «СКА-Нефтяник» из Хабаровска со счетом 9:4. Армейцы завоевали бронзовые медали.

«Кузбасс» выиграл чемпионат России второй раз в истории. Команда из Кемеровской области также пять раз становилась серебряными призерами турнира (2004, 2005, 2006, 2009, 2023).