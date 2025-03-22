НАВЕРХ

«Кузбасс» выиграл чемпионат России по хоккею с мячом

Источник:
Sibnet.ru
148 0

Кемеровский «Кузбасс» стал чемпионом России по хоккею с мячом. В решающем финальном матче клуб обыграл архангельский «Водник».

Встреча в Кемерово завершилась со счетом 10:2. В составе победителей голы забили Артем Репях, Янис Бефус (дважды), Никита Иванов (дважды), Дмитрий Макаров, Вадим Чернов (дважды), Андрей Суворов и Александр Баздырев.

В полуфинальной серии «Кузбасс» переиграл московское «Динамо», которое в итоге уступило в матче за бронзу команде «СКА-Нефтяник» из Хабаровска со счетом 9:4. Армейцы завоевали бронзовые медали.

«Кузбасс» выиграл чемпионат России второй раз в истории. Команда из Кемеровской области также пять раз становилась серебряными призерами турнира (2004, 2005, 2006, 2009, 2023).

Еще по теме
Женщина впервые стала главой МОК
Пловчиха преодолела рекордные 122 метра подо льдом Байкала. ВИДЕО
Фигуристка Трусова стала блондинкой
Сноубордист-олимпиец вошел в топ самых разыскиваемых ФБР преступников
смотреть все
Спорт #Зимние виды #Кузбасс
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Бегун
Раскрыт главный мотив, побуждающий людей к тренировкам
16.03.2025 18:49
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев
Умер трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев
03.03.2025 09:22
Река Потомак, куда упал самолет Bombardier CRJ700 после столкновения с вертолетом
Найдено тело погибшего в авиакатастрофе фигуриста Наумова
02.02.2025 13:55
Роман Ротенберг
Ротенберг принес будильник на пресс‑конференцию после матча
26.01.2025 17:00
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Простые и главные правила делового общения в мессенджерах
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Все статьи
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

Tyryk Makto

Как они уже достали с этой цензнурой. Боятся правды.

Tyryk Makto

Ничего своего. Всё Китай. Своих умов нет. Позорище

fender1984

А чё толку от «непрямых переговоров», если учесть то, что и от «прямых» переговоров толку с гулькин нос.

Uynachalnica

"Ведомство уточнило, что проблема связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры и порекомендовало...