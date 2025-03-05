Фигурист Галлямов напустил тумана о травме на Байкале

Российский фигурист, чемпион мира в парном катании Александр Галлямов получил травму, участвуя в показательном турнире на озере Байкал. Спортсмен сообщил, что подвернул ногу, по данным источников, он ее сломал.

Галлямов с партнершей Анастасией Мишиной в начале марта участвовали в турнире «Открытие Байкала». По данным источника РИА Новости, фигурист травмировал ногу, попав в трещину на льду, его доставили в больницу. «Матч ТВ» утверждает, что у спортсмена перелом лодыжки.

Сам Галлямов эту информацию не подтверждает. «Нет ничего такого, о чем стоило бы беспокоиться всерьез», — заявил он RT.

Фигурист рассказал, что после съемки показательного номера, захотел снять видео для себя. «Мы отъехали далеко в сторону от места проведения мероприятия, где я неожиданно и совершенно на ровном месте сильно подвернул ногу, которая в той или иной мере беспокоила меня на протяжении всего сезона», — описал он обстоятельства.

Мишина и Галлямов идут первым номером в заявке от Федерации фигурного катания на коньках России на участие в олимпийском квалификационном турнире к Олимпиаде2026, сообщал «Матч ТВ» со ссылкой на Международный союз конькобежцев.

Квалификационные турниры пройдут с 17 по 21 сентября в Пекине. Если российские спортсмены попадут в топ-5 в своем виде, то они отправятся на Игры-2026.