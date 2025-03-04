Появился еще один способ восстановить пароль от «Госуслуг»

Пользователям портала «Госуслуг» стал доступен еще один способ получить доступ к сервису в случае утери пароля. Восстановить его можно с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Сервис доступен владельцам Android и iOS-устройств, а также в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Чтобы им воспользоваться, нужно выбрать на главном экране приложения «Все сервисы» — «Госуслуги» — «Восстановить».

«Среди наших клиентов сервис пользуется большим спросом — на сегодняшний день более 100 тысяч человек воспользовались данной услугой», — уточнил директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петр Днепровский.

Стандартный способ восстановления пароля на портале «Госуслуг» предусматривает использование специальной формы. В ней нужно указать телефон или электронную почту, которые указывались при регистрации.