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Появился еще один способ восстановить пароль от «Госуслуг»

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователям портала «Госуслуг» стал доступен еще один способ получить доступ к сервису в случае утери пароля. Восстановить его можно с помощью приложения «Сбербанк Онлайн», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Сервис доступен владельцам Android и iOS-устройств, а также в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Чтобы им воспользоваться, нужно выбрать на главном экране приложения «Все сервисы» — «Госуслуги» — «Восстановить».

«Среди наших клиентов сервис пользуется большим спросом — на сегодняшний день более 100 тысяч человек воспользовались данной услугой», — уточнил директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петр Днепровский.

Стандартный способ восстановления пароля на портале «Госуслуг» предусматривает использование специальной формы. В ней нужно указать телефон или электронную почту, которые указывались при регистрации.

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Топ комментариев

AK47PROSecurity

Может лучше сказать китай выпустит, а продаст под лейблом уаз? Позорники чертовые.

se 34

Ну хорошая же новость )))), столько скакунов увидят своего кумира Бендеру )))

Twilight88

— Хотите, научу Вас, как заинтриговать?— Хочу!— Завтра расскажу, как.

Nik3316

а Зеля последствия потянет? вломили... да ты Петросян))))))))))