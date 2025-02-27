Американский аппарат взял курс на Луну

Посадочный аппарат Nova-C под названием Athena компании Intuitive Machines стартовал к Луне, сообщается на сайте NASA. Запуск произошел при помощи ракеты Falcon 9 SpaceX.

Посадка аппарата на плато Монс Мутон в районе Южного полюса Луны запланирована на 6 марта. Лунная миссия модуля рассчитана на десять земных суток. Модуль будет проводить научные исследования и тестировать перспективные технологии.

В частности, в качестве полезной нагрузки модуль несет бур Trident, способный проникать в лунную поверхность на глубину до одного метра, а также масс-спектрометр MSolo для анализа газов из образцов грунта.

Кроме этого, модуль доставит на Луну первую станцию сотовой связи — передатчик Nokia формата 4G. Еще один груз — мини-хоппер под названием Micro Nova Hopper. С помощью своих двигателей он будет перемещаться по лунной поверхности посредством прыжков.

Это уже второй лунный посадочный модуль компании Intuitive Machines. В феврале прошлого года в районе кратера Малаперт А в 300 километрах от Южного полюса естественного спутника Земли совершил посадку аппарат Odysseus.