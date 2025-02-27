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Американский аппарат взял курс на Луну

Источник:
Sibnet.ru
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Посадочный аппарат Nova-C под названием Athena компании Intuitive Machines стартовал к Луне, сообщается на сайте NASA. Запуск произошел при помощи ракеты Falcon 9 SpaceX.

Посадка аппарата на плато Монс Мутон в районе Южного полюса Луны запланирована на 6 марта. Лунная миссия модуля рассчитана на десять земных суток. Модуль будет проводить научные исследования и тестировать перспективные технологии.

В частности, в качестве полезной нагрузки модуль несет бур Trident, способный проникать в лунную поверхность на глубину до одного метра, а также масс-спектрометр MSolo для анализа газов из образцов грунта.

Кроме этого, модуль доставит на Луну первую станцию сотовой связи — передатчик Nokia формата 4G. Еще один груз — мини-хоппер под названием Micro Nova Hopper. С помощью своих двигателей он будет перемещаться по лунной поверхности посредством прыжков.

Это уже второй лунный посадочный модуль компании Intuitive Machines. В феврале прошлого года в районе кратера Малаперт А в 300 километрах от Южного полюса естественного спутника Земли совершил посадку аппарат Odysseus.

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Топ комментариев

Al1gatr

а в дольнейшем эти же ресурсы будут бомбить наши города ?

Dmitriy1983

Одни россияне едят капусту, другие мясо, а в общем голубцы

HAAN27

Ключевое слово "Россияне", а есть индивиды у которого одного столько же!!!

Uynachalnica

Еще бы не поддержать, когда сами отдаем, как ненужное.