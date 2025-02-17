Фигурист Галлямов опоздал на награждение на финале Гран-при России

Фигурист Александр Галлямов, завоевавший вместе с Анастасией Мишиной золото в финале Гран-при России, опоздал на церемонию награждения.

Мишина поднялась на пьедестал одна, Галлямов появился только во время награждения бронзовых призеров.

«За 8 лет работы (зачеркнуто) жизни со мной Настя заслужила быть первой. Я стоял в сторонке и наблюдал за этим», — позже написал фигурист в своем телеграм-канале.

Фото: © кадр из трансляции Первого канала

Мишина и Галлямов встали в пару в феврале 2017 года, с тех пор стали двукратными бронзовыми призерами Олимпиады-2022, чемпионами мира (2021) и Европы (2022), трехкратными чемпионами России.

Второе место в финале Гран-при, прошедшем в Красноярске, заняли Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, третье – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.