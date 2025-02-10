Нейросеть обошла золотых медалистов математической олимпиады

Искусственный интеллект AlphaGeometry2 превзошел средний уровень золотых медалистов Международной математической олимпиады по решению задач по геометрии, сообщила компания DeepMind, принадлежащая Google.

AlphaGeometry2 — улучшенная версия прошлогодней системы AlphaGeometry. Разработчики уточнили, что обновленная нейросеть решила 42 из 50 геометрических задач, предложенных на олимпиаде за последние 25 лет. Средний результат золотых медалистов — 40,9 задачи.

Однако искусственный интеллект имеет ограничения. Пока он не справляется с переменным числом точек, нелинейными уравнениями и неравенствами. Кроме того, на более сложном наборе задач, отобранных экспертами, AlphaGeometry2 решила лишь 20 из 29 примеров.

В основу AlphaGeometry2 положена языковая модель Gemini и механизм дедукции, который опирается на строгие математические правила. Gemini предсказывает необходимые шаги, а механизм проверяет их логическую обоснованность.