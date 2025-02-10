НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Нейросеть обошла золотых медалистов математической олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
382 0

Искусственный интеллект AlphaGeometry2 превзошел средний уровень золотых медалистов Международной математической олимпиады по решению задач по геометрии, сообщила компания DeepMind, принадлежащая Google.

AlphaGeometry2 — улучшенная версия прошлогодней системы AlphaGeometry. Разработчики уточнили, что обновленная нейросеть решила 42 из 50 геометрических задач, предложенных на олимпиаде за последние 25 лет. Средний результат золотых медалистов — 40,9 задачи.

Однако искусственный интеллект имеет ограничения. Пока он не справляется с переменным числом точек, нелинейными уравнениями и неравенствами. Кроме того, на более сложном наборе задач, отобранных экспертами, AlphaGeometry2 решила лишь 20 из 29 примеров.

В основу AlphaGeometry2 положена языковая модель Gemini и механизм дедукции, который опирается на строгие математические правила. Gemini предсказывает необходимые шаги, а механизм проверяет их логическую обоснованность.

Еще по теме
Определен срок запуска российского аналога Starlink
OpenAI сделала доступным для всех поисковик ChatGPT
Нейросеть расшифровала рукописи Пушкина
Zyxel сохранил критическую уязвимость в своих роутерах
смотреть все
Хайтек #Интернет #Образование
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
34368
1
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
42760
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
53012
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
52529
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
64866
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
35788
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
65090
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
61677
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2021233
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
87332
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Золотые резервы России установили рекорд
Разгром наступающей группировки ВСУ попал на видео
Зеленский объявил мобилизацию 18-летних украинцев
Опубликован план Трампа по завершению конфликта на Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

krasprol

Так про этот рост в карманах и говорил Мишустин.Только,по видимому,из скромности забыл упомянуть,чьи...

Egorka72

За 2024 год рост цен на товары повседневного потребления выросли на 11%.... Где рост то? У банкиров в...

Улитка на склоне

Да кто поверит то в такие сказки? Растут только цены. А производство снижается.

paramedic

Назло бабушке обморожу уши. (С)