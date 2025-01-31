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Пнувшая фигуристку омский тренер отделалась выговором

Источник:
Sibnet.ru
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Тренер омской спортивной школы олимпийского резерва Ирина Миленина пнула фигуристку после проката на соревнованиях «Красноярские узоры», за что ей был объявлен выговор, сообщила пресс-служба департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации Омска.

В телеграм-каналах появилось видео, на котором Миленина пинает вернувшуюся со льда воспитанницу Ксению Кубрину, которая после этого расплакалась.

«По данному происшествию в СШОР №35 было собрано совещание дисциплинарной комиссии. На тренера наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Родители неоднократно жаловались на Миленину за ненадлежащее поведение. По этой информации будет проведена дополнительная проверка, отметили в департаменте.

Миленина — тренер второй категории, имеет стаж работы по специальности 11 лет и преподает хореографию и фигурное катание на коньках.

Кубрина была восьмой после короткой программы, но в итоге заняла четвертое место среди юниорок.

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Спорт #Зимние виды #Омск #Красноярск
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