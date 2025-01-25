Космический интернет установил мировой рекорд

Японское агентство аэрокосмических исследований и корпорация NEC в рамках проекта LUCAS провели рекордный сеанс оптической связи между спутниками.

Скорость передачи данных достигла рекордных 1,8 Гбит/с на расстоянии около 40 тысяч километров между спутниками. Это стало возможным благодаря использованию лазерной технологии связи в диапазоне длин волн 1,5 микрометра.

Успешная передача данных наблюдений через геостационарный спутник на наземную станцию открывает новые возможности для быстрого получения большого объема информации с труднодоступных участков Земли.

Исследователи отмечают, что лазерная технология обладает значительными преимуществами перед радиоволнами. Ширина полосы пропускания лазерного излучения на порядки превышает возможности радиосвязи, что позволяет передавать гораздо больше информации.

Согласно расчетам, система LUCAS обеспечивает скорость передачи данных в 7,5 раз выше, чем у предыдущего поколения спутников-ретрансляторов, использующих радиоволны. В перспективе на ее базе можно будет запустить новое поколение космического интернета.