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Космический интернет установил мировой рекорд

Источник:
Satelliteevolution
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Японское агентство аэрокосмических исследований и корпорация NEC в рамках проекта LUCAS провели рекордный сеанс оптической связи между спутниками.

Скорость передачи данных достигла рекордных 1,8 Гбит/с на расстоянии около 40 тысяч километров между спутниками. Это стало возможным благодаря использованию лазерной технологии связи в диапазоне длин волн 1,5 микрометра.

Успешная передача данных наблюдений через геостационарный спутник на наземную станцию открывает новые возможности для быстрого получения большого объема информации с труднодоступных участков Земли.

Исследователи отмечают, что лазерная технология обладает значительными преимуществами перед радиоволнами. Ширина полосы пропускания лазерного излучения на порядки превышает возможности радиосвязи, что позволяет передавать гораздо больше информации.

Согласно расчетам, система LUCAS обеспечивает скорость передачи данных в 7,5 раз выше, чем у предыдущего поколения спутников-ретрансляторов, использующих радиоволны. В перспективе на ее базе можно будет запустить новое поколение космического интернета.

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Топ комментариев

Sovik

Давайте вернёмся к границам Российской империи по состоянию на 1914 год.

Sovik

Украины один фиг не существовало

scorpion2777

Украина - съехавшая с катушек разгульная путана, которую проще пристрелить, чем пытаться перевоспитывать.

jeryakob

Уже сорвали покрова тайны. Гвинея бисау какая то. господя, а разговоров то было (с)