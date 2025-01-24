Определились финалисты Australian Open

Итальянец Янник Синнер победил представителя США Бена Шелтона в полуфинале турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне. Ранее участником решающего матча стал немец Александр Зверев.

Матч Синнера и Шелтона завершился со счетом 7:6, 6:2, 6:2 в пользу итальянского теннисиста, который на данный момент является первой ракеткой мира. Шелтон является 20-й ракеткой в мировом рейтинге.

Во втором полуфинале сербский теннисист Новак Джокович отказался от дальнейшей борьбы после первого сета со Зверевым, завершившегося со счетом 7:6. Зверев занимает в мировом рейтинге второе место, Джокович — седьмое.

Янник Синнер вышел во второй финал Australian Open подряд, он является действующим чемпионом турнира, который проходит в Мельбурне. Кроме этого, итальянец вышел во второй финал «Большого шлема» подряд.