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Определились финалисты Australian Open

Источник:
Sibnet.ru
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Итальянец Янник Синнер победил представителя США Бена Шелтона в полуфинале турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне. Ранее участником решающего матча стал немец Александр Зверев.

Матч Синнера и Шелтона завершился со счетом 7:6, 6:2, 6:2 в пользу итальянского теннисиста, который на данный момент является первой ракеткой мира. Шелтон является 20-й ракеткой в мировом рейтинге.

Во втором полуфинале сербский теннисист Новак Джокович отказался от дальнейшей борьбы после первого сета со Зверевым, завершившегося со счетом 7:6. Зверев занимает в мировом рейтинге второе место, Джокович — седьмое.

Янник Синнер вышел во второй финал Australian Open подряд, он является действующим чемпионом турнира, который проходит в Мельбурне. Кроме этого, итальянец вышел во второй финал «Большого шлема» подряд.

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Sovik

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Sovik

Украины один фиг не существовало

scorpion2777

Украина - съехавшая с катушек разгульная путана, которую проще пристрелить, чем пытаться перевоспитывать.

jeryakob

Уже сорвали покрова тайны. Гвинея бисау какая то. господя, а разговоров то было (с)