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Объявлены дата и место проведения The International 2025

Источник:
Sibnet.ru
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Valve официально анонсировала The International 2025, чемпионат мира по Dota 2 состоится с 11 по 14 сентября в немецком Гамбурге, сообщается в официальном блоге игры.

Участие в чемпионате примут 16 команд, часть коллективов получит прямые приглашения, а остальные попадут на главный турнир по Dota 2 через открытые и региональные квалификации, сроки которых будут объявлены позднее.

Организаторы напомнили, что именно в Германии состоялся первый The International. Таким образом, мировой чемпионат вернется в эту страну спустя 14 лет.

The International 2024 проходил с 4 по 15 сентября в Копенгагене. Чемпионом стала европейская команда Team Liquid. В 2023 году The International состоялся в американском Сиэтле, тогда чемпионом стала российская команда Team Spirit.

The International — ежегодный чемпионат мира по Dota 2, который проводится компанией-разработчиком игры Valve. Победитель, кроме крупной денежной суммы, получает в награду Эгиду — огромный щит из бронзы и серебра.

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corrector

матушка природа уже давно всё решила, к чему пустые разговоры

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mosquito__2010

ну щас начнут стрелки переводить на виноватого.типичная гавкотня неудачников проваливших британские и...

corrector

ну знаете .. воевать с русскими - вообще идея так себе была изначально..