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Редчайшую «рыбу Судного дня» выбросило на пляж. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Серферы обнаружили живого сельдяного короля на пляже города Кабо-Сан-Лукас в Мексике. У так называемой «рыбы Судного дня» отсутствовал хвост.

Скорее всего, сельдяной король получил повреждение в результате нападения хищника, после чего его вынесло на берег. Нашедшие редкую рыбу серферы перенесли ее в воду с помощью своих досок, пишет издание Need To Know.

«Рыба Судного дня» — самая длинная из всех костистых рыб. Она может достигать в длину 16 метров. Появление этой рыбы на поверхности моря издревле считалось предвестником различных бед.

Сельдяной король встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Так как рыба обитает на большой глубине, встречи с ней людей можно пересчитать на пальцах.

Например, в России такую рыбу впервые увидели только в 2019 году в Приморье. В США с 1901 года зафиксирован всего 21 случай наблюдения сельдяного короля на побережье.

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corrector

матушка природа уже давно всё решила, к чему пустые разговоры

mosquito__2010

ну щас начнут стрелки переводить на виноватого.типичная гавкотня неудачников проваливших британские и...

Twilight88

Москвичам деньги нужнее, решили они свой шоколад делать, негодники

corrector

ну знаете .. воевать с русскими - вообще идея так себе была изначально..