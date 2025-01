Редчайшую «рыбу Судного дня» выбросило на пляж. ВИДЕО

Серферы обнаружили живого сельдяного короля на пляже города Кабо-Сан-Лукас в Мексике. У так называемой «рыбы Судного дня» отсутствовал хвост.

Скорее всего, сельдяной король получил повреждение в результате нападения хищника, после чего его вынесло на берег. Нашедшие редкую рыбу серферы перенесли ее в воду с помощью своих досок, пишет издание Need To Know.

«Рыба Судного дня» — самая длинная из всех костистых рыб. Она может достигать в длину 16 метров. Появление этой рыбы на поверхности моря издревле считалось предвестником различных бед.





Сельдяной король встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Так как рыба обитает на большой глубине, встречи с ней людей можно пересчитать на пальцах.

Например, в России такую рыбу впервые увидели только в 2019 году в Приморье. В США с 1901 года зафиксирован всего 21 случай наблюдения сельдяного короля на побережье.