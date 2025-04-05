Умер легендарный дагестанский кот Хатико

Умер дагестанский кот Хатико, проживший на могиле своего хозяина семь лет. Об этом сообщила волонтерская организация «Усатый-полосатый» на странице своей группы во «ВКонтакте».

«Хатико очень хотел оставаться рядом со своим ушедшим в иной мир человеком, и его воля и желание будет исполнено. Его прах будет перевезен в Дагестан и похоронен на могиле хозяина, на которой он жил семь лет со дня его смерти», — говорится в сообщении волонтеров.

Видео с рыжим котом, жившим на могиле хозяина, появилось в соцсетях в минувшем феврале. Животным заинтересовались волонтеры из Санкт-Петербурга и забрали его на лечение.

Выяснилось, что у кота были пневмония, инфекционный перитонит и хроническая почечная недостаточность. Так как в Дагестане не было специалистов, способных помочь животному, было принято решение лечить его в Санкт-Петербурге.