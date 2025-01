Свиньи и ковбои: самые странные инаугурации президентов США

Впервые инаугурация президента Соединенных Штатов прошла в 1789 году. Тогда в должность вступил Джордж Вашингтон. Именно он заложил традицию этой церемонии. В ее основе лежит принесение присяги американскому народу.

«Я торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру своих сил поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов», — гласит текст президентской клятвы.

Присягу по традиции принимает председатель Верховного суда США. Он произносит текст, а президент за ним повторяет, держа руку на Библии. Затем новоявленный глава государства выступает с инаугурационной речью. У Вашингтона она была самой короткой — всего 135 слов.

Первый курьез случился в 1829 году на инаугурации седьмого президента США — Эндрю Джексона. Он был очень популярным политиком и вошел в историю под прозвищем «Король толпы». Неудивительно, что поглазеть на его клятву пришли более 20 тысяч человек.

После присяги возбужденная толпа сорвала ограждение из корабельных канатов и ринулась к президенту. Ему пришлось спасаться бегством. Он прыгнул на коня и поскакал к Белому дому. Люди устремились вслед за ним. К их радости на лужайке у дома стояли чаши с ликером и пуншем. Церемония закончилась погромом резиденции. Одного фарфора побили на несколько тысяч долларов.

Трагически завершилась инаугурация девятого президента в 1841 году — Уильяма Генри Гаррисона. День выдался промозглым, но он отказался надевать пальто и шляпу. Инаугурационную речь произносил в одном фраке под ледяным дождем. А речь у него была самой длинной за всю историю — 8,8 тысячи слов. Длилась она больше двух часов. В итоге новый глава нации заболел воспалением легких и через три недели умер.

Фото: © Library of Congress's Prints and Photographs division

Вице-президент Эндрю Джонсон в 1865 году нужной выдержки не проявил. Он должен был выступить после присяги 16-го президента Авраама Линкольна. Чтобы побороть волнение, политик решил пропустить пару рюмок, но увлекся и вышел на церемонию в совершенно непотребном виде. Этот курьез, впрочем, не помешал ему стать 17-м главой Соединенных Штатов.

В 1953 году организаторы инаугурации 34-го президента Дуайта Эйзенхауэра решили добавить чопорному мероприятию «ковбойского шика». Вестерны тогда были на пике популярности. В разгар церемонии на коне в полном ковбойском облачении выскочил известный актер Монти Монтана и заарканил лидера нации.

На глазах у многомиллионной аудитории (шоу транслировалось по телевидению) Эйзенхауэр с лассо на шее продемонстрировал полную невозмутимость. Зачем низкопробное шоу понадобилось прославленному военачальнику, герою Второй мировой войны, каким был 34-й президент США, осталось неизвестным.

Линдон Джонсон принимает присягу через два часа и восемь минут после убийства Джона Кеннеди

Фото: © Executive Office of the President of the United States