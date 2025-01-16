Свиньи и ковбои: самые странные инаугурации президентов США

Дональд Трамп вскоре пройдет через один из важнейших ритуалов США — инаугурацию президента. Это церемония не всегда проходила гладко. Иногда превращалось в комедию или трагедию. Ее действующие лица напивались, забывали слова, а один и вовсе умер.

Впервые инаугурация президента Соединенных Штатов прошла в 1789 году. Тогда в должность вступил Джордж Вашингтон. Именно он заложил традицию этой церемонии. В ее основе лежит принесение присяги американскому народу.

«Я торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру своих сил поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов», — гласит текст президентской клятвы.

Присягу по традиции принимает председатель Верховного суда США. Он произносит текст, а президент за ним повторяет, держа руку на Библии. Затем новоявленный глава государства выступает с инаугурационной речью. У Вашингтона она была самой короткой — всего 135 слов.

Простыл и умер

Первый курьез случился в 1829 году на инаугурации седьмого президента США — Эндрю Джексона. Он был очень популярным политиком и вошел в историю под прозвищем «Король толпы». Неудивительно, что поглазеть на его клятву пришли более 20 тысяч человек.

После присяги возбужденная толпа сорвала ограждение из корабельных канатов и ринулась к президенту. Ему пришлось спасаться бегством. Он прыгнул на коня и поскакал к Белому дому. Люди устремились вслед за ним. К их радости на лужайке у дома стояли чаши с ликером и пуншем. Церемония закончилась погромом резиденции. Одного фарфора побили на несколько тысяч долларов.

Трагически завершилась инаугурация девятого президента в 1841 году — Уильяма Генри Гаррисона. День выдался промозглым, но он отказался надевать пальто и шляпу. Инаугурационную речь произносил в одном фраке под ледяным дождем. А речь у него была самой длинной за всю историю — 8,8 тысячи слов. Длилась она больше двух часов. В итоге новый глава нации заболел воспалением легких и через три недели умер.

Принесение присяги 16-м президентом США Авраамом Линкольном Фото: © Library of Congress's Prints and Photographs division

Вице-президент Эндрю Джонсон в 1865 году нужной выдержки не проявил. Он должен был выступить после присяги 16-го президента Авраама Линкольна. Чтобы побороть волнение, политик решил пропустить пару рюмок, но увлекся и вышел на церемонию в совершенно непотребном виде. Этот курьез, впрочем, не помешал ему стать 17-м главой Соединенных Штатов.

Клятва в стиле вестерн

В 1953 году организаторы инаугурации 34-го президента Дуайта Эйзенхауэра решили добавить чопорному мероприятию «ковбойского шика». Вестерны тогда были на пике популярности. В разгар церемонии на коне в полном ковбойском облачении выскочил известный актер Монти Монтана и заарканил лидера нации.

На глазах у многомиллионной аудитории (шоу транслировалось по телевидению) Эйзенхауэр с лассо на шее продемонстрировал полную невозмутимость. Зачем низкопробное шоу понадобилось прославленному военачальнику, герою Второй мировой войны, каким был 34-й президент США, осталось неизвестным.

Линдон Джонсон принимает присягу через два часа и восемь минут после убийства Джона Кеннеди Фото: © Executive Office of the President of the United States

Героем, но уже трагического представления, стал 36-й президент Линдон Джонсон. Его инаугурация приковала внимание всего мира. Она была внеплановой. Присягу ему, как вице-президенту, пришлось принимать после убийства 35-го лидера нации — Джона Кеннеди. Клятву он произносил 22 ноября 1963 года на борту президентского самолета. Рядом стояла Жаклин Кеннеди.

Свиногурация

Самой скандальной в истории США стала инаугурация 37-го президента Ричарда Никсона. Она проходила в 1969 году на фоне массовых протестов против войны во Вьетнаме. На улицы вышли тысячи протестующих. Президентский кортеж по дороге забросали бутылками и дымовыми шашками.

Активисты в тот день провели альтернативную церемонию — «свиногурацию». Они привели к присяге поросенка по имени Пигасус, который, по их мнению, был гораздо более достойной кандидатурой на пост президента, нежели Никсон. Этот поросенок уже прославился к тому времени. Его задерживала полиция. Но после той церемонии он вошел в политическую историю США.

«Политический активист» поросенок Пигасус во время задержания полицией Фото: © Wikimedia

Последний по времени курьез случился с 44-м президентом США Бараком Обамой. Он умудрился исковеркать клятву, неправильно повторив слова вслед за судьей Верховного суда Джоном Робертсом. И произошло это на фоне слухов о том, что родился Обама якобы не в США и поэтому, согласно конституции, не имеет право быть американским лидером.

Окружение Обамы решило не давать повода для новых разговоров. На следующий день в Белом доме Обама слово в слово заново произнес присягу. Чтобы развеять все сомнения, были опубликованы фотографии и аудиозапись с дубля церемонии.