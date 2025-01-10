Бразильский игрок покинул матч из‑за расистских криков новосибирцев

Игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель», натурализованный бразилец Нандо был вынужден досрочно покинуть площадку в матче чемпионата России с новосибирским «Сибиряком» из-за расистских оскорблений, сообщила пресс-служба норильского клуба.

«Группа активных болельщиков новосибирского клуба, ведомая то ли обидой за череду поражений своей команды, то ли элементарным бескультурьем и свинством, начала организованно и продолжительно оскорблять нашего игрока Нандо. Не вдаваясь в детали, можно уверенно сказать, что случилось проявление расизма», — говорится в заявлении клуба.

Матч прошел в четверг, 9 января, в Новосибирске и завершился победой норильской команды со счетом 6:1. Нандо забил два мяча.

Суперлига по футзалу заявила о нулевой толерантности к дискриминации. Будет служебная проверка, а в дальнейшем ситуацию рассмотрит профильный юрисдикционный орган РФС.

Также ГУ МВД по Новосибирской области организовало проверку после выходки фанатов МФК «Сибиряк» во время матча с «Норильским никелем».

Нандо выиграл со сборной России серебро Евро-2022, пятикратный чемпион России. Играл за подмосковное и самарское «Динамо», «Газпром-Югру», «КПРФ», в 2022 году перешел в «Норильский никель». В 2021 году получил российское гражданство.