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Прыгунья с трамплина получила шампунь в качестве призовых за победу

Источник:
Sibnet.ru
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Селина Фрайтаг
Фото: Steffen Prößdorf / CC BY-SA 4.0

Чемпионка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Селина Фрайтаг победила в квалификации Тура двух ночей в Гармиш-Партенкирхене и получила вместо призовых шампунь и полотенца.

«Мужчины за победу в квалификации получают 3 тысячи евро. Мне досталась сумка с гелем для душа, шампунем и четырьмя полотенцами», — цитирует Фрайтаг BR24.

Спортсменка отметила, что не хочет жаловаться, но можно «увидеть различия».

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) Сандро Пертиле, комментируя инцидент, заявил, что в FIS знают о неравенстве и хотят «сократить разрыв».

Фрайтаг — двукратная чемпионка мира (2023), бронзовая медалистка III Европейских игр 2023 года. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала 22-й, а в составе команды заняла девятое место.

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