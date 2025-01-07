Прыгунья с трамплина получила шампунь в качестве призовых за победу

Чемпионка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Селина Фрайтаг победила в квалификации Тура двух ночей в Гармиш-Партенкирхене и получила вместо призовых шампунь и полотенца.

«Мужчины за победу в квалификации получают 3 тысячи евро. Мне досталась сумка с гелем для душа, шампунем и четырьмя полотенцами», — цитирует Фрайтаг BR24.

Спортсменка отметила, что не хочет жаловаться, но можно «увидеть различия».

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) Сандро Пертиле, комментируя инцидент, заявил, что в FIS знают о неравенстве и хотят «сократить разрыв».

Фрайтаг — двукратная чемпионка мира (2023), бронзовая медалистка III Европейских игр 2023 года. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала 22-й, а в составе команды заняла девятое место.