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Канадский тренер возглавил «Авангард»

Источник:
Sibnet.ru
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Канадский тренер Ги Буше возглавил «Авангард», сообщается на сайте омского хоккейного клуба. В прошлом сезоне Буше занимал пост помощника главного тренера в «Торонто».

Планируется, что 53-летний специалист прибудет в Омск и примет российскую команду в первой половине декабря. Контракт с ним заключен до конца сезона 2025/26, отмечается в сообщении.

Буше с 2011 по 2013 год возглавлял клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2013 году он уехал в швейцарский «Берн», в котором работал до 2016 года, после чего вернулся в НХЛ и провел три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз».

Возглавляющий сейчас «Авангард» Сергей Звягин будет исполнять обязанности главного тренера до приезда Буше в Омск. В настоящее время «Авангард» занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 28 очков.

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Спорт #Хоккей #Омск
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Tanatholog

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Что не день то праздник😂Последние 10 лет прям такой подъем идет, еще чуть чуть и доллар обрушится🤣🤣🤣

Удавиков

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GammiPluh

До сих пор у них чувство полной безопасности и безнаказанности, пока корону не собьешь ничего не поменяется