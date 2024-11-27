Канадский тренер возглавил «Авангард»

Канадский тренер Ги Буше возглавил «Авангард», сообщается на сайте омского хоккейного клуба. В прошлом сезоне Буше занимал пост помощника главного тренера в «Торонто».

Планируется, что 53-летний специалист прибудет в Омск и примет российскую команду в первой половине декабря. Контракт с ним заключен до конца сезона 2025/26, отмечается в сообщении.

Буше с 2011 по 2013 год возглавлял клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2013 году он уехал в швейцарский «Берн», в котором работал до 2016 года, после чего вернулся в НХЛ и провел три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз».

Возглавляющий сейчас «Авангард» Сергей Звягин будет исполнять обязанности главного тренера до приезда Буше в Омск. В настоящее время «Авангард» занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ, набрав 28 очков.