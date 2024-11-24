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Певица Ханна побывала в Госдуме по вопросу профилактики разводов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Ханны

Певица Ханна рассказала, что намерена заниматься вопросом профилактики разводов в стране на самом высоком уровне.

«Меня пригласили поучаствовать в дискуссии на тему профилактики разводов. Целью встречи было разработать комплекс мер и законодательных инициатив по улучшению ситуации с разводами», — написала Ханна в соцсети.

Сама Ханна замужем за генеральным директором лейбла Black Star Inc. Павлом «Пашу» Курьяновым с 2015 года. Пашу занимается продвижением певицы, а также он недавно проводил лекцию по воспитанию детей на форуме «Родители онлайн».

За последний год в шоу-бизнесе случилось немало громких разводов: Алсу, SHAMAN, Тимур Родригез, Нюша, Сергей Шнуров. Все это случилось в год, объявленный в стране «Годом семьи».

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Культгид #Светская хроника #Шоу-бизнес
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