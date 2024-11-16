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Майк Тайсон проиграл блогеру Джейку Полу

Источник:
Sibnet.ru
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Легендарный Майк Тайсон потерпел поражение от блогера Джейка Пола в поединке, который прошел в субботу в Арлингтоне.

58-летний экс-чемпион мира по боксу заметно уступал в скорости своему 27-летнему сопернику — популярному блогеру, который с 2019 года проводит профессиональные бои. По итогам восьми раундов все судьи отдали победу Полу со счетом 79-73.

Для Джейка Пола эта победа стала 11-й в карьере при единственном поражении. Блогер впервые нанес поражение сопернику, который ранее становился чемпионом мира на профессиональном ринге.

До этого он встречался только с тремя соперниками, которые профессионально занимаются боксом. Одному он проиграл — сводному брату чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Томми Фьюри.

Тайсон проиграл в седьмой раз, также на его счету 50 побед, 44 из которых были досрочными. Американец становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, был обладателем поясов Всемирного боксерского совета и Всемирной боксерской ассоциации.

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