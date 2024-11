Ивлеева поддела обидевшегося на нее из-за «голой вечеринки» Киркорова

Певец Филипп Киркоров упрекнул блогера Настю Ивлееву в том, что она не извинилась перед ним за «голую вечеринку», за которую он «огреб». Ивлеева в ответ опубликовала фото с серьгами-крысами.

«Мне она даже не написала, не извинилась, хотя я в той самой истории вообще мимо проходил. Просто обещал Насте прийти, а получил по полной программе!» — заявил Киркоров в подкасте You Want A Scandal Now?

По его словам, «никто так не огреб за всю эту историю», как он. «Я по подиуму не ползал, в зал не ходил, вот этого человека странного с носком в глаза не видел. Когда зашел, сразу увидел — Содом и Гоморра, но подумал: "Я же Насте обещал". Поднялся в гримерку, подарил ей цветочки и ушел! Я зашел туда всего на пять минут», — рассказал певец.

Ивлеева после выхода в эфир этого подкаста опубликовала в телеграм-канале фотографию с серьгами-крысами. «А кто-нибудь знает, у Киркоряна уши проколоты?» — иронично поинтересовалась она.

Вечеринка с дресс-кодом almost naked прошла в московском клубе «Мутабор» в конце декабря 2023 года и вызвала большой скандал. Киркорова вырезали из шоу «Маска» на НТВ и новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все», тогда он комментировал ситуацию словами, что зашел не в ту дверь.

Творческая отмена Киркорова продолжалась недолго, чего нельзя сказать об Ивлеевой, у которой до сих пор нет новых проектов, хотя блогер в октябре писала, что готовится выйти в медиапространство в совершенно новом формате.