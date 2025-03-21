Бондарчук и Андреева расстались

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева официально объявили о разрыве отношений. Об этом актриса написала в своих социальных сетях.

«Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью. Этого не случится и сейчас, но мы посчитали правильным сделать официальное заявление в попытке избежать излишних домыслов и фантазий о нас. Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться», — написала Андреева.

Актриса выразила надежду, что ей и Бондарчуку удастся сохранить хорошие отношения, и они будут дружить и продолжат вместе работать.

«И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына», — добавила Паулина Андреева.