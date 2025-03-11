Общественник обвинил Пугачеву в подготовке покушения

Певица Алла Пугачева пыталась убить российского общественника, главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, заявил сам активист.

Бородин написал в телеграм-канале, что узнал о подготовке покушения на него. «Все из-за Аллы Пугачевой, которую я пытался в России признать иностранным агентом и лишить всех государственных наград из-за связи с западными спецслужбами», — заявил общественник.

Активист добавил, что подаст заявления в ФСБ России и Следственный комитет «конкретно на Аллу Пугачеву, так как она, возможно, является заказчиком моего убийства». По его словам, он еще раз попросит проверить певицу «на связь с западными спецслужбами».

Бородин в марте 2024 года требовал признать Пугачеву иноагентом, так как она сразу после начала СВО уехала из страны, поддерживает других иноагентов и критикует Россию.