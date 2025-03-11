НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Общественник обвинил Пугачеву в подготовке покушения

Источник:
Sibnet.ru
823 5
Алла Пугачева
Фото: © @alla_orfey

Певица Алла Пугачева пыталась убить российского общественника, главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, заявил сам активист.

Бородин написал в телеграм-канале, что узнал о подготовке покушения на него. «Все из-за Аллы Пугачевой, которую я пытался в России признать иностранным агентом и лишить всех государственных наград из-за связи с западными спецслужбами», — заявил общественник.

Активист добавил, что подаст заявления в ФСБ России и Следственный комитет «конкретно на Аллу Пугачеву, так как она, возможно, является заказчиком моего убийства». По его словам, он еще раз попросит проверить певицу «на связь с западными спецслужбами».

Бородин в марте 2024 года требовал признать Пугачеву иноагентом, так как она сразу после начала СВО уехала из страны, поддерживает других иноагентов и критикует Россию.

Еще по теме
Shaman и Мизулина объявили, что они пара
Shaman получил отказ в регистрации товарного знака «Я русский»
Снос замка Пугачевой оценили в 40 млн рублей
Shaman выпустил приторный клип с Мизулиной в главной роли
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кремль ответил на призыв Трампа к ядерному разоружению
Android после первого включения активирует слежку
Россия выдвинула новое условие перемирия на Украине
Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
Обсуждение (5)
Самое обсуждаемое
41
Армия России перешла в масштабное наступление в Курской области
29
Кремль ответил на призыв Трампа к ядерному разоружению
26
Команда Трампа провела тайные переговоры с оппозицией Украины
25
Что случится с Лондоном после удара российской ядерной ракетой
24
Рекордный приток мигрантов зафиксировали в России