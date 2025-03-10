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Shaman и Мизулина объявили, что они пара

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Shaman и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина
Фото: © кадр из видео в телеграм-канале Екатерины Мизулиной

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина официально подтвердили свои отношения — видео с концерта, где они объявили об этом, опубликовала Мизулина в телеграм-канале.

Мизулина в белом платье поднялась на сцену, где Shaman встретил ее с букетом цветов.

«Официально заявляю при всех — мы пара. Мы встречаемся, и мы вместе! Что ты на это скажешь?» — сказал он.

Мизулина ответила: «Да», после чего они поцеловались, а затем Shaman исполнил песню «Ты моя».

Shaman был дважды женат: четыре года он прожил в браке с учительницей пения Мариной Рощупкиной, семь лет — с пиарщицей Еленой Мартыновой, о которой говорят, что именно она сделала из певца звезду. Со второй супругой Дронов развелся в сентябре 2024 года. Многие посчитали виновницей развода Мизулину.

Мизулина в браке не была.

Shaman и Мизулина несколько месяцев интриговали общественность, публикуя одинаковые фотографии и подписи «Ты мой»/ «Ты моя».

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