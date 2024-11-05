Кремлев призвал главу МОК встать на колени

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах должен встать на колени и извиниться перед боксерами за свою ложь из-за ситуации с делом алжирской спортсменки Иман Хелиф, заявил в своем телеграм-канале президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

«От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который, вопреки здравому смыслу, поставил личные интересы превыше всего», — написал Кремлев.

Он напомнил, что Международная ассоциация бокса ранее уже предоставляла данные по «спортсменам-мужчинам, которые выступали в женской категории на Олимпийских играх-2024», которые указывали на то, что Хелиф — мужчина.

На Олимпийских играх в Париже широкое обсуждение общественности вызвал допуск до турнира по боксу Иман Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня, которые были дисквалифицированы IBA в 2023 году на чемпионате мира из-за обнаружения мужского набора хромосом XY.

Несмотря на это, Международный олимпийский комитет допустил обеих на Игры в Париже, где они в итоге завоевали золотые медали. Результаты гендерных тестов представители МОК посчитали «незаконными».

Французское издание Le Correspondent на днях опубликовало данные из медицинской карты Хелиф, где говорится, что уровень тестостерона у нее в пять раз выше максимального для женщины, а МРТ показало, что у боксерши отсутствует матка, но есть «семенники и микропенис».