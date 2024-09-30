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Россия попала в тройку стран с самым плохим зрением у подростков

Источник:
Sibnet.ru
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Очки
Очки
Фото: © Sibnet.ru

Россия попала в тройку стран с самым плохим зрением у молодежи, таковы результаты исследования китайских ученых.

На первом месте находится Япония, где от близорукости (миопии) страдает почти 86% детей и подростков. На втором месте оказалась Южная Корея (73,94%), на третьем — Россия (46,17%), приводит «Коммерсантъ» исследование китайских ученых.

Исследователи обнаружили интересную закономерность: близорукость чаще встречается среди подростков, а не среди детей. Кроме того, распространенность миопии выше у девочек и жителей городов.

По словам врача-офтальмолога Марины Петрачковой, быстрые темпы распространения миопии в последние десятилетия в различных частях мира нельзя объяснить только наследственностью, генетические изменения происходят слишком медленно.

Выявлена корреляция между увеличением времени использования гаджетов, и уменьшением времени, проводимом на свежем воздухе. Это достоверные ключевые факторы, способствующие росту числа случаев миопии, отметила Петрачкова.

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Топ комментариев

mosquito__2010

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GammiPluh

Улитка и остальные заукраинцы не мучайся, потерпи недельку-другую, угледар закончится... опять будете...

Asd10

Ты допризываешься, они и тебе секс запретят.

GammiPluh

Еще не в отчаянии, но Сырский не оправдывает ожиданий, если бы не огромное количество отлавливаемых тарасиков...