Россия попала в тройку стран с самым плохим зрением у молодежи, таковы результаты исследования китайских ученых.

На первом месте находится Япония, где от близорукости (миопии) страдает почти 86% детей и подростков. На втором месте оказалась Южная Корея (73,94%), на третьем — Россия (46,17%), приводит «Коммерсантъ» исследование китайских ученых.

Исследователи обнаружили интересную закономерность: близорукость чаще встречается среди подростков, а не среди детей. Кроме того, распространенность миопии выше у девочек и жителей городов.

По словам врача-офтальмолога Марины Петрачковой, быстрые темпы распространения миопии в последние десятилетия в различных частях мира нельзя объяснить только наследственностью, генетические изменения происходят слишком медленно.

Выявлена корреляция между увеличением времени использования гаджетов, и уменьшением времени, проводимом на свежем воздухе. Это достоверные ключевые факторы, способствующие росту числа случаев миопии, отметила Петрачкова.