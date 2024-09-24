Оглашен приговор сбывавшему наркотики экс-футболисту сборной России

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев проведет 9,5 лет в колонии строгого режима за распространение наркотиков, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Из приговора суда следует, что в октябре 2023 года Бугаев в Краснодаре получил СМС с координатами «закладки» и забрал оттуда наркотики общей массой 494,8 грамма, которые собирался продать. Мужчину задержали полицейские.

В показаниях экс-футболист заявлял, что не планировал распространять наркотики, а хотел помочь полиции изобличить людей, которые предложили ему этим заниматься. Однако во время судебного заседания признал вину и раскаялся в содеянном.

Бугаева обвинили в преступлении, предусмотренном частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). Прикубанский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Суд в качестве смягчающих обстоятельств учел наличие ребенка, раскаяние, а также многочисленные награды за успехи в спорте.

Бугаев играл за «Локомотив», «Торпедо», «Краснодар», а в сборной провел семь матчей, участвовал в чемпионате Европы 2004 года. Карьеру завершил рано, в 29 лет.