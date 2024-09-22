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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс‑канцлер ФРГ напомнил врагам России о судьбе Гитлера и Наполеона

Источник:
ТАСС
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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер посоветовал сторонникам войны с Россией до победного конца заглянуть в учебники по истории.

Шредер заявил, что Россию нельзя победить в военном отношении. Ни Наполеону, ни Гитлеру не удалось одержать верх над Россией, приводит ТАСС заявление экс-канцлера.  

По словам Шредера, большинство россиян поддерживают президента Владимира Путина. «Они убеждены в том, что Запад использует Украину лишь как острие копья, чтобы поставить Россию на колени», — сказал экс-канцлер.

Шредер полагает, что Запад недооценивает возможную перспективу обострения конфликта на Украине. Он назвал действия РФ «серьезной ошибкой», но указал на то, что Запад не обращает внимания на исторически обоснованные интересы России в области безопасности.

«Именно мы, немцы, в свете истории Второй мировой войны и совершенных во имя Германии преступлений должны действовать осторожно и конструктивно», — призвал бывший канцлер.

 

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Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

mosquito__2010

это они до сих пор ищут оправдание тому почему получились украине вилы ? молодцы

mosquito__2010

очень деловые ребята проживают в европе. чем их там опаивают ? нет ну серьезно целыми сутками годами...

mosquito__2010

ты же должен был навсегда вернуться в лес

scorpion2777

Тебе знать не положено, рылом не вышел