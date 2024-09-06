Telegram начнет модерировать приватные чаты

Мессенджер Telegram изменил политику безопасности и намерен начать модерацию приватных чатов. При этом платформа публично не объявляла об изменениях.

Накануне Telegram удалил со страницы ответов на часто задаваемые вопросы информацию о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию, пишет портал TechCrunch. Таким образом, платформа сможет удалять там незаконный контент.

«Во всех приложениях Telegram есть кнопка "Пожаловаться", которая позволяет сообщать о незаконном контенте нашим модераторам», — говорится в обновленном разделе руководства мессенджера.

Также на странице FAQ Telegram появился адрес электронной почты, на который можно направить запрос модераторам на удаление контента. Для этого потребуется приложить соответствующую ссылку.