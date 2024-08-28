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Новое меню «Пуск» Windows 11 показали на видео

Источник:
X.com
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Видео с обновленным меню операционной системы Windows 11 появилось в Сети, в ближайшее время новый дизайн станет доступен пользователям.

Новое главное меню Windows 11 позволяет сортировать папки и ярлыки приложений в формате мобильных операционных систем. Программы автоматически распределяются по категориям, которые соответствуют разделам в Microsoft Store.

На данный момент обновленный раздел доступен в сборке под номером Windows 11 Beta Build 22635.4082. Однако он скрыт, так как изменения тестируются и пока еще не готовы к официальному релизу.

Отмечается, что активировать обновленный раздел с новым дизайном «Пуска» на данном этапе можно только с помощью сторонней утилиты.

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