Пассажирский автобус под Новосибирском съехал в кювет

ДТП с автобусом в Новосибирской области
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Пассажирский автобус попал в ДТП в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает ГУ МВД России по региону.
Автобус ПАЗ под управлением водителя 1971 года рождения в субботу следовал из райцентра Сузун в райцентр Черепаново. Рано утром он по неизвестной причине съехал в правый кювет.
На опубликованном фото заметно, что пассажирская машина съехала под мост через небольшую реку, но не опрокинулась.
В салоне находились 10 пассажиров, которые доставлены в медицинское учреждение, говорится в сообщении. Количество пострадавших уточняется.