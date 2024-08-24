Пассажирский автобус под Новосибирском съехал в кювет

ДТП с автобусом в Новосибирской области

Пассажирский автобус попал в ДТП в Черепановском районе Новосибирской области, сообщает ГУ МВД России по региону.

Автобус ПАЗ под управлением водителя 1971 года рождения в субботу следовал из райцентра Сузун в райцентр Черепаново. Рано утром он по неизвестной причине съехал в правый кювет.

На опубликованном фото заметно, что пассажирская машина съехала под мост через небольшую реку, но не опрокинулась.

В салоне находились 10 пассажиров, которые доставлены в медицинское учреждение, говорится в сообщении. Количество пострадавших уточняется.