Алкотестер выдал рекордные показания у водителя в Иркутске

Сотрудники ГАИ Иркутска задержали скрывшегося с места ДТП нетрезвого водителя, в организме которого обнаружили рекордное количество алкоголя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инспекторы выехали на сообщение о столкновении двух автомобилей на улице Ширямова. Водитель проигнорировал требования дорожного знака и врезался в машину, ехавшую ему навстречу, а затем сбежал.

Полицейские догнали нарушителя, у которого были внешние признаки сильного опьянения, а с собой — несколько бутылок с алкоголем.

Алкотестер выдал рекордные показания. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму почти в 28 раз и составил около 4,5 миллиграмма на литр.

Водитель объяснял полицейским, что не помнит произошедшего. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных несколькими статьями КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.