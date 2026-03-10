НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Алкотестер выдал рекордные показания у водителя в Иркутске

Источник:
Sibnet.ru
Показания алкотестера у водителя в Иркутске
Фото: © МВД России

Сотрудники ГАИ Иркутска задержали скрывшегося с места ДТП нетрезвого водителя, в организме которого обнаружили рекордное количество алкоголя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инспекторы выехали на сообщение о столкновении двух автомобилей на улице Ширямова. Водитель проигнорировал требования дорожного знака и врезался в машину, ехавшую ему навстречу, а затем сбежал.

Полицейские догнали нарушителя, у которого были внешние признаки сильного опьянения, а с собой — несколько бутылок с алкоголем.

Алкотестер выдал рекордные показания. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму почти в 28 раз и составил около 4,5 миллиграмма на литр.

Водитель объяснял полицейским, что не помнит произошедшего. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных несколькими статьями КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

ЧП #Происшествия #ДТП #Иркутск
