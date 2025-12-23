Создатель Call of Duty и Battlefield погиб в ДТП. ВИДЕО

Один из создателей Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла погиб в ДТП в Калифорнии, его красный Ferrari врезался в бетонное ограждение.

Авария произошла горах Сан-Габриэль в Калифорнии. Автомобиль съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение и загорелся. Зампелла был заблокирован в салоне и умер на месте. Также в машине находился пассажир. Его выбросило из салона, впоследствии он умер в больнице, сообщили представители власти NBC.

Телеканал опубликовал видео очевидца происшествия. Судя по снятым кадрам, красный Ferrari на скорости заносит при выезде из туннеля на шоссе, после чего автомобиль врезается в отбойник.

Зампелле было 55 лет. Он начал карьеру разработчика в 1990-х с работы в GameTek и Atari. Вскоре он стал ведущим дизайнером Medal of Honor: Allied Assault, а потом основал студию Infinity Ward. Под его началом были созданы Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare и Call of Duty: Modern Warfare 2.

В 2010 году он основал компанию Respawn Entertainment, которую потом выкупила Electronic Arts (EA). Под руководством издателя студия Зампеллы выпустила несколько игр, включая Star Wars Jedi: Fallen Order.

С 2021 года Зампелла занимал руководящую должность в EA и отвечал за франшизу Battlefield. Он, среди прочего, курировал последнюю на сегодняшний день шестую часть серии видеоигр, которая вышла в октябре 2025 года.