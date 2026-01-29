Lada Iskra попала в первое крупное ДТП

Lada Iskra лоб в лоб столкнулась с автобусом в Уфе. Вероятно, это первое крупное ДТП с последней моделью АвтоВАЗа.

Водитель автобуса Lotos на улице Правды в Уфе во вторник, 27 января, выехал на встречную полосу и врезался в Lada Iskra Cross, сообщила Госавтоинспекция Уфы.

Фото: © Госавтоинспекция Уфы

Водитель легкового автомобиля с травмами обратился за медицинской помощью/

Lada Iskra — переднеприводной автомобиль класса B (субкомпактный), представленный АвтоВАЗом в 2024 году. Должен заменить устаревшую Lada Granta. Оснащается 1,6 литровыми двигателями мощностью 90-106 лошадиных сил в паре с пяти- или шестиступенчатой механической трансмиссией или же с вариатором WLY.

При разработке Iskra было проведено 84 краш-теста. Уровень безопасности оценили в четыре звезды из четырех. При ударе на скорости 64 километра в час все системы безопасности сработали штатно: удерживающие элементы и зоны программируемой деформации кузова эффективно поглотили энергию столкновения, подушки безопасности обеспечили оптимальную защиту манекенов, сообщала пресс-служба АвтоВАЗа.