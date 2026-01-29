НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Lada Iskra попала в первое крупное ДТП

Источник:
Sibnet.ru
325 2

Lada Iskra лоб в лоб столкнулась с автобусом в Уфе. Вероятно, это первое крупное ДТП с последней моделью АвтоВАЗа.

Водитель автобуса Lotos на улице Правды в Уфе во вторник, 27 января, выехал на встречную полосу и врезался в Lada Iskra Cross, сообщила Госавтоинспекция Уфы.

ДТП с Lada Iskra в Уфе
Фото: © Госавтоинспекция Уфы

Водитель легкового автомобиля с травмами обратился за медицинской помощью/

Lada Iskra — переднеприводной автомобиль класса B (субкомпактный), представленный АвтоВАЗом в 2024 году. Должен заменить устаревшую Lada Granta. Оснащается 1,6 литровыми двигателями мощностью 90-106 лошадиных сил в паре с пяти- или шестиступенчатой механической трансмиссией или же с вариатором WLY.

При разработке Iskra было проведено 84 краш-теста. Уровень безопасности оценили в четыре звезды из четырех. При ударе на скорости 64 километра в час все системы безопасности сработали штатно: удерживающие элементы и зоны программируемой деформации кузова эффективно поглотили энергию столкновения, подушки безопасности обеспечили оптимальную защиту манекенов, сообщала пресс-служба АвтоВАЗа.

Тема: Русские машины
Китайский грузовик разглядели в российском фургоне «Руссо-Балтъ»
Анонсирован старт продаж электромобиля «Атом»
Lada Vesta замерзла в криокамере и завелась с первой попытки
УАЗ захотел собирать машины в Пакистане
смотреть все
Авто #Автопром #ДТП
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
ФСБ отключит россиянам интернет и мобильную связь
МИД России заявил об угрозах Союзному государству
Обсуждение (2)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

Человек с достоинством будет уважительно относится к хозяину и его дому...., ну а если гость начинает...

Wolf Hound

Заберите их себе обратно,да сидите уважайте друг друга до посинения.

andrei703333

У самих города в разрухе, хотя газ в том же Иркутске млн.кубометров качают

Albor

Цитата из обращения к гражданам на одесском телевидении Петра Порошенко 13 ноября 2014 года: «Наши дети...