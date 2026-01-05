НАВЕРХ
Пациент «скорой» погиб в ДТП в Омской области

Sibnet.ru
Столкновение фуры и скорой помощи в Омской области
Фото: © Госавтоинспекция Омской области

Пациент скорой помощи погиб в результате столкновения с грузовиком, не предоставившим преимущество автомобилю экстренных служб на трассе в Омской области, сообщила пресс-служба полиции региона в понедельник.

По данным ведомства, ДТП произошло вечером в воскресенье, 4 января. Водитель фуры Mercedes на трассе Тюмень — Омск в Любинском районе при развороте на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество скорой помощи, которая двигалась на красный с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

Пациент скорой помощи — находившийся в коме 56-летний мужчина — скончался на месте ДТП. Фельдшеры скорой помощи — 70-летняя и 46-летняя женщины, а также 66-летний водитель «скорой» доставлены в больницу.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧП #ДТП #Омск
