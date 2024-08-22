Загадочное радиокольцо нашли в центре Галактики

Международная группа астрономов обнаружила загадочную кольцевую структуру с диаметром около 80 угловых секунд и толщиной около шести угловых секунд в центре нашей Галактики.

Кольцо нашли с помощью радиотелескопа MeerKAT, оно представляет комковатую оболочку с яркой границей, внутренняя часть которой лишена обнаруживаемых излучений, говорится в статье ученых, опубликованной журналом порталом Phys.org.

Астрономы рассматривают несколько гипотез, которые могли бы объяснить природу загадочного объекта. Это может быть остаток галактической сверхновой, планетарная туманность и околозвездная оболочка вокруг эволюционировавшей массивной звезды.

На основе собранных данных специалисты склоняются к последней версии — скорее всего, кольцо представляет собой околозвездную оболочку вокруг звезды Вольфа-Райе. Такие звезды находится на финальной стадии эволюции, для них характерны очень высокие температуры.