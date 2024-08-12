Одно серебро: как российские спортсмены выступили на Олимпиаде

Всего 15 российских спортсменов в пяти дисциплинах смогли выступить на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, получив нейтральный статус. Итог — единственное серебро. Какие еще результаты показали атлеты.
Международный олимпийский комитет после начала специальной военной операции на Украине допускал на Игры в Париже нейтральных российских атлетов, удовлетворяющих нескольким критериям. Участие в таком статусе подтвердили 15 олимпийцев. Еще более 20 спортсменов от завоеванных лицензий отказались.
Теннис — серебро
Теннисистки 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер вышли в финал, где уступили сыгранным итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Обе спортсменки — дебютантки Олимпийских игр.
«Девчонки сделали сумасшедший прорыв, они совершили чудо на своей первой Олимпиаде. Они бились, они боролись, Диана творила чудеса от матча к матчу, но чуть не хватило, но я думаю, что для российского тенниса родилась новая пара, и надеюсь, что мы будем долгие годы следить за их выступлениями», — оценила в беседе с «РБК Спорт» результат девушек победительница турниров WTA Елена Брюховец.
В одиночном разряде Андреева в первом круге проиграла польке Магде Линетт, а Шнайдер уступила китаянке Ван Сиюй в матче второго круга. Андреева также была представлена в миксте, где они в паре с Даниилом Медведевым в первой игре не смогли обыграть итальянцев.
Сам Медведев, экс-первая ракетка мира, в одиночном разряде дошел до 1/8 финала. Такой же результат показал Роман Сафиуллин. В паре теннисисты вылетели в первом круге. Павел Котов не прошел дальше первой игры.
Екатерина Александрова проиграла в первом круге в одиночном разряде и в паре с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Весниной, которая выступала только в этой дисциплине.
Каноэ — не хватило мгновения
Каноистам Алексею Коровашкову и Захару Петрову не хватило до бронзы 0,09 секунды на дистанции 500 метров. Причем в финал они квалифицировались с лучшим временем, и по ходу медального заезда шли вторыми.
«Обидно. Ветер правый, а мы оба слева гребем. Нам очень тяжело было рулиться. Под конец лодка уходила вправо. Именно тот факт, что мы гребем с одной стороны, в итоге и сработал. В полуфинале ветра не было — первое время», — комментировал «Спорт-Экспрессу» Коровашков.
То же четвертое место Петров занял в соревнованиях каноэодиночек на дистанции 1000 метров.
Также в этом виде выступала Олеся Ромасенко . Она не пробилась в полуфинал дистанции 200 метров, заняв четвертое место в четвертьфинальном заезде.
Батуты — пятое место у фаворитки
Гимнастка Анжела Бладцева, обладательница Кубка мира в общем зачете, отправлялась на Олимпиаду в статусе одной из фавориток, но заняла пятое место.
Тренер спортсменки Алексей Рожков заявлял, что спортсменку засудили, по его мнению, она получила неоправданно низкую техническую оценку.
«Я могу сказать, что очень слабо в это верю, потому что у меня не получилось то, что я могла, не получилось время, на которое я обычно прыгаю, перемещение, трудность… Может, и засудили, но я сомневаюсь, что сильно», — сказала сама Бладцева в интервью «Матч ТВ».
Плавание и велогонки — участие
Победитель юниорских первенств мира и Европы Евгений Сомов не сумел пройти квалификацию на дистанции 50 метров вольным стилем и выбыл в полуфинале на дистанции 100 метров брассом.
Велогонщица Тамара Дронова заняла 21-е место в гонке с раздельного старта. В групповой гонке она стала 47-й, а Алена Иванченко пришла к финишу 72-й. Глеб Сырица показал 31-е время в индивидуальной гонке на 32,4 километра с раздельным стартом.