Одно серебро: как российские спортсмены выступили на Олимпиаде

Всего 15 российских спортсменов в пяти дисциплинах смогли выступить на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, получив нейтральный статус. Итог — единственное серебро. Какие еще результаты показали атлеты.

Международный олимпийский комитет после начала специальной военной операции на Украине допускал на Игры в Париже нейтральных российских атлетов, удовлетворяющих нескольким критериям. Участие в таком статусе подтвердили 15 олимпийцев. Еще более 20 спортсменов от завоеванных лицензий отказались.

Теннис — серебро

Теннисистки 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер вышли в финал, где уступили сыгранным итальянкам Саре Эррани и Жасмин Паолини. Обе спортсменки — дебютантки Олимпийских игр.

«Девчонки сделали сумасшедший прорыв, они совершили чудо на своей первой Олимпиаде. Они бились, они боролись, Диана творила чудеса от матча к матчу, но чуть не хватило, но я думаю, что для российского тенниса родилась новая пара, и надеюсь, что мы будем долгие годы следить за их выступлениями», — оценила в беседе с «РБК Спорт» результат девушек победительница турниров WTA Елена Брюховец.

Фото: © Global Look Press

В одиночном разряде Андреева в первом круге проиграла польке Магде Линетт, а Шнайдер уступила китаянке Ван Сиюй в матче второго круга. Андреева также была представлена в миксте, где они в паре с Даниилом Медведевым в первой игре не смогли обыграть итальянцев.

Сам Медведев, экс-первая ракетка мира, в одиночном разряде дошел до 1/8 финала. Такой же результат показал Роман Сафиуллин. В паре теннисисты вылетели в первом круге. Павел Котов не прошел дальше первой игры.

Екатерина Александрова проиграла в первом круге в одиночном разряде и в паре с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Весниной, которая выступала только в этой дисциплине.

Каноэ — не хватило мгновения

Каноистам Алексею Коровашкову и Захару Петрову не хватило до бронзы 0,09 секунды на дистанции 500 метров. Причем в финал они квалифицировались с лучшим временем, и по ходу медального заезда шли вторыми.

«Обидно. Ветер правый, а мы оба слева гребем. Нам очень тяжело было рулиться. Под конец лодка уходила вправо. Именно тот факт, что мы гребем с одной стороны, в итоге и сработал. В полуфинале ветра не было — первое время», — комментировал «Спорт-Экспрессу» Коровашков.

Фото: © Getty Images

То же четвертое место Петров занял в соревнованиях каноэодиночек на дистанции 1000 метров.

Также в этом виде выступала Олеся Ромасенко . Она не пробилась в полуфинал дистанции 200 метров, заняв четвертое место в четвертьфинальном заезде.

Батуты — пятое место у фаворитки

Гимнастка Анжела Бладцева, обладательница Кубка мира в общем зачете, отправлялась на Олимпиаду в статусе одной из фавориток, но заняла пятое место.

Тренер спортсменки Алексей Рожков заявлял, что спортсменку засудили, по его мнению, она получила неоправданно низкую техническую оценку.

Фото: © Федерация прыжков на батуте России

«Я могу сказать, что очень слабо в это верю, потому что у меня не получилось то, что я могла, не получилось время, на которое я обычно прыгаю, перемещение, трудность… Может, и засудили, но я сомневаюсь, что сильно», — сказала сама Бладцева в интервью «Матч ТВ».

Плавание и велогонки — участие

Победитель юниорских первенств мира и Европы Евгений Сомов не сумел пройти квалификацию на дистанции 50 метров вольным стилем и выбыл в полуфинале на дистанции 100 метров брассом.

Велогонщица Тамара Дронова заняла 21-е место в гонке с раздельного старта. В групповой гонке она стала 47-й, а Алена Иванченко пришла к финишу 72-й. Глеб Сырица показал 31-е время в индивидуальной гонке на 32,4 километра с раздельным стартом.