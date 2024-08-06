Матч звезд КХЛ пройдет в Новосибирске

Матч звезд КХЛ впервые пройдет в Новосибирске на «Сибирь-Арене», мероприятие состоится в 8 и 9 февраля 2025 года, сообщается в телеграм-канале КХЛ.

«Впервые в истории #KHLAllStar пройдет в Новосибирске! Звездный уикенд 2025 примет новая "Сибирь-Арена"», — говорится в сообщении.

Матч звезд КХЛ — это хоккейное событие с участием самых ярких игроков лиги. Мероприятие состоит из двух частей: матча и мастер-шоу (конкурсы хоккейного мастерства на льду).

Матч звезд проводится с 2009 года. Его три раза проводили в Москве, дважды в Санкт-Петербурге и Челябинске, а также в Казани, Уфе, Сочи, Астане, Братиславе, Риге и Минске.