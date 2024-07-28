Песков назвал отвратительным ряд моментов открытия Олимпиады

Некоторые элементы на церемонии открытия Олимпиады в Париже были совершенно отвратительными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Целиком, к сожалению, так и не удалось посмотреть. Видел разные выжимки и так далее, то есть большую часть материала я сам, лично посмотрел. Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты», — сказал ТАСС Песков.

Он обратил внимание, что церемония не могла быть организована без ведома и согласия Международного олимпийского комитета. «Странности Французской Республики нам известны давно. Но то, что это согласовал МОК на такую мощную международную аудиторию, — в это трудно поверить, но, к сожалению, это реальность», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что сейчас можно «начать сострадать в связи с судьбой Международного олимпийского комитета». «Потому что они встали на совершенно скользкую дорожку», — указал представитель Кремля.