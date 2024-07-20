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Выпущена русская языковая модель T‑lite

Источник:
Sibnet.ru
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Центр искусственного интеллекта Т-Банка открыл доступ к своей русскоязычной языковой модели T-lite размером 8 миллиардов параметров.

Разработчики уверяют, что T-lite после дообучения под конкретные задачи может выдавать ответы, «сопоставимые по качеству» с моделями на 20 миллиардов параметров. В тесте MERA T-lite обошла чат-боты llama3-8b-instruct и ChatGPT 3.5.

С помощью T-lite компании смогут создавать LLM-приложения для собственного использования без передачи данных третьим лицам. Например, ассистентов поддержки, которые могут автоматически обрабатывать запросы клиентов и предоставлять мгновенные ответы.

Также отмечается, что T-lite создана с использованием всего 3% вычислительных ресурсов, которые обычно требуются для сопоставимых моделей. Модель уже доступна для скачивания.

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GammiPluh

Отходят к границам 91 года... 1891 года

mosquito__2010

Ложь не решается ложью, эти идиоты так ничего и не поняли. Украине вилы.

Captain Nemo

Это ничего неизменит во внешней политике США.Просто смена декораций

mosquito__2010

Я грит думаю, что сила дипломатии может помочь. Лям закопали. Стадо дегенератов.