Испания стала первым финалистом Евро-2024

Сборная Испании обыграла команду Франции и стала первым финалистом Чемпионата Европы по футболу 2024 года.

Первый гол на девятой минуте забил французский форвард Рандаль Коло Муани после точной передачи Киллиана Мбаппе. Он стал первым и единственным голом с игры у Франции, ранее сборная забивала на турнире либо с пенальти, либо благодаря автоголам.

Испания сравняла счет спустя 12 минут. 16-летний Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро.

На 25-й минуте забил испанец Дани Ольмо. Во втором тайме счет 2:1 не изменился.

Сборная Испании в пятый раз вышла в финал чемпионата Европы. Ранее команда трижды становилась победителями турнира (1964, 2008, 2012).

В финале Испания сыграет с победителем матча между командами Нидерландов и Англии, который пройдет 10 июля.