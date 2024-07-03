Свежее обновление Windows 10 сломало локализацию

Июньское обновление для Windows 10 в ряде случаев серьезно нарушает локализацию операционной системы.

Так, контекстное меню начинает отображаться на английском языке, тогда как в качестве основного может использоваться иной языковой пакет. В частности, такие проблемы наблюдаются в фирменных приложениях.

Разработчики Microsoft пока никак не комментируют происходящее. Однако ранее схожая проблема встречалась после установки патча под номером KB5039217.

С момента выхода первой стабильной сборки Windows 10 прошло уже почти девять лет. В течение всего этого времени Microsoft регулярно выпускала патчи, ломающие различные компоненты системы.