Установлен мировой рекорд по скорости интернета

Японский Национальный институт информационных технологий установил новый рекорд скорости интернета — исследователи смогли за секунду передать 402 Тбит по коммерческому оптоволоконному кабелю на расстояние в 50 километров.

Для передачи данных использовался лазер, который разделил сигнал на 1505 разных каналов. В качестве дополнительной аппаратуры применили шесть типов усилителей и оптический эквалайзер, который использовал полосу пропускания в 37 ТГц.

Новый результат превзошел предыдущий рекорд сразу на 25% и увеличил пропускную способность на 35%. Исследователи подчеркивают, что достигли такой скорости с помощью доступных в настоящее время технологий, которые уже имеются у интернет-провайдеров.

Для понимания — с такой скоростью можно скачать весь Steam меньше чем за минуту. При этом для такого разгона интернета модернизировать уже существующую волоконно-оптическую инфраструктуру необязательно — достаточно просто использовать новые диапазоны волн.