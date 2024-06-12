«Потыкать хомяка»: можно ли заработать на игре Hamster Kombat

Игра Hamster Kombat приобрела вирусную популярность — за месяц с небольшим 100 миллионов пользователей. Разработчики утверждают, что в игре можно заработать деньги, просто кликая по экрану смартфона. Как работает Hamster Kombat и стоит ли начинать играть в погоне за прибылью?

Что такое Hamster Kombat

Hamster Kombat доступна в формате мини-приложения в Telegram. Игра работает на базе блокчейн-платформы The Open Network (TON), запущенной командой мессенджера. Ее главный герой — хомяк, которого игроки должны сделать руководителем криптобиржи.

Стартовый способ зарабатывания виртуальных монеток очень прост — нужно кликать по экрану. Сначала один клик приносит одну монетку, однако в дальнейшем этот показатель можно увеличить.

С повышением уровня появляются новые способы заработка — например, бонусные монеты выдаются за различные действия, просмотр видео на YouTube-канале Hamster Kombat, приглашения друзей. Также есть возможность автоматизировать процесс «тыкания».

Как запустить игру Hamster Kombat

Достаточно запустить специальный бот в мессенджере Telegram по ссылке t.me/hamster_kombat_bot. После перехода по ссылке нужно отметить пункт «Разрешить Hamster Kombat отправлять мне сообщения».

Игра Hamster Kombat Фото: © Sibnet.ru

После установки бота он появится в списке чатов. Следует выбрать этот диалог и нажать «Play» возле строки ввода текста. В следующем окошке необходимо выбрать кнопку «Побрей хомяка».



Как заработать много монет в Hamster Kombat

Есть несколько способов зарабатывать больше монет в Hamster Kombat. Один из самых эффективных — ежедневно находить три комбо-карты, которые появляются в игре. Они позволяют получить сразу 5 миллионов монеток.

Также можно заработать бонус, если заходить в игру ежедневно — в этом случае на десятый день пользователю полагается дополнительная выплата в 5 миллионов монет. Однако важно не прерываться и в обязательном порядке играть без пропусков.

Еще один способ — использовать карточки улучшений, которые позволяют прокачать игровую биржу и существенно улучшить пассивный доход. В частности, с их помощью можно автоматизировать «майнинг». Карточки доступны для приобретения в разделе «Mine».

В чем смысл

Hamster Kombat — игра формата p2e («Играй, чтобы зарабатывать»), в которых геймеры могут получать криптовалюту и NFT-токены за счет своей активности. Разработчики обещают игрокам реальное вознаграждение после выпуска собственного криптовалютного токена под названием $HMSTR.

Бесплатная раздача криптовалюты пользователям называется эйрдроп. Обычно так поступают новые проекты, чтобы повысить узнаваемость и быстро собрать аудиторию. Криптовалюту начисляют на кошельки не просто так, а за выполнение различных заданий.

Ожидается, что листинг произойдет летом 2024 года, однако его точная дата неизвестна. В теории заработанные монеты можно будет обменять на реальную криптовалюту, однако курс такого обмена авторы проекта не называют. Вполне вероятно, что миллионы монет геймеры смогут обменять лишь на несколько центов.

Однако примеры успешных проектов p2e-игр есть, самый известный — Notcoin. Эта игра запустилась в начале 2024 года. В ней также был пассивный майнинг, только вместо хомяка кликать нужно было на большую монетку.

На сегодня ее разработчики уже провели листинг криптовалюты NOT и выдали геймерам заработанное. Сейчас капитализация монеты составляет порядка 2,4 миллиарда долларов, а один токен NOT на момент написания материала стоит 0,01 доллара (примерно 90 копеек).