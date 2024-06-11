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Открыта способность слонов давать имена сородичам

Источник:
Sibnet.ru
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Дикие африканские слоны способны давать полноценные имена своим сородичам, которыми они активно пользуются для того, чтобы привлечь их внимание и общаться с ними, выяснила международная группа натуралистов.

Ученые обнаружили, что слоны не просто имитируют сигналы особи, с которой они хотят общаться, а используют абстрактные звуковые метки для обозначения других индивидов, сообщает пресс-служба Университета штата Колорадо.

Исследователи пришли к такому выводу в ходе длительных наблюдений за жизнью нескольких групп африканских слонов, проживающих в Кении на территории заповедника Самбуру и национального парка Амбосели.

Натуралисты установили большое число микрофонов в районах проживания слонов и записали большое число сигналов, которыми обменивались животные в промежутке между 1986 и 2022 годами.

После анализа записей выяснилось, что слоны использовали при общении с конкретными сородичами особые последовательности звуков, которые они не употребляли при взаимодействиях с другими соседями.

Такие звуки использовались в качестве своеобразного имени, которое позволяет идентифицировать конкретных особей и обращаться к ним. Наличие подобной способности у слонов было открыто впервые.

Это сближает их с людьми и говорит в пользу того, что слоны могут использовать абстрактные наборы звуковых сигналов для обозначения различных феноменов и объектов окружающего мира, отмечают исследователей.

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