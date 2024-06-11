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МТС отключит сети мобильной связи стандарта 3G

Источник:
Sibnet.ru
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Мобильный оператор МТС начал поэтапное отключение по России сети мобильной связи стандарта 3G. Освободившиеся частоты будут переведены на 4G, сообщает пресс-служба компании.

Это обеспечит абонентам увеличение скорости мобильного интернета от 10% до 30%, отмечается в сообщении. Также указывается, что сейчас не более 5% абонентов МТС используют 3G устройства без поддержки LTE, их доля постоянно сокращается.

«В некоторых регионах количество таких телефонов настолько мало, что дает нам возможность незаметно для клиентов выключать сети 3G и высвобождать ценный частотный ресурс для актуальных, более эффективных технологий», — отметил вице-президент МТС Виктор Белов.

В январе госкомиссия по радиочастотам упростила порядок совместного использования операторами связи частот в стандарте связи 3G. Это позволит компаниям активнее развивать шеринг в этом стандарте, переводя часть частот для 3G в более востребованный стандарт LTE.

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nicollaich

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Asd10

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