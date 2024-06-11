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Макрон задумался об уходе в отставку

Источник:
РБК
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Президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждал возможность отставки с поста, пишут европейские СМИ со ссылкой на источники в окружении французского лидера.

«Отставка президента не табу. Да, сегодня мы должны рассмотреть все сценарии», — сказал один из источников радиостанции Europe 1. По его словам, Макрон «готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока».

Отставка рассматривается как «крайняя мера», она не является предпочтительным вариантом и должна послужить «для драматизации предстоящих выборов», приводит РБК сообщения французских СМИ.

Макрон ранее объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) страны после того, как стало известно, что на выборах в Европарламент лидирует ультраправая партия «Национальное объединение».

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Политика #Мир
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